GGK'ye bağlı Şebve Savunma Güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "serbest bırakılan 14 esir, vilayetteki meşru yönetime karşı son isyan çatışmalarına katılmış olanlardır" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu adımla tüm esirlerin serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, bu icraatın Vali Avad el-Vezir'in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

GGK'nin bu elindeki son esirleri serbest bırakmasına ilişkin duyuru hakkında hükümet tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Petrol ve gaz yatakları sebebiyle ülkenin en önemli ekonomik merkezi olan Şebve vilayetinde 8 Ağustos'ta hükümete bağlı birlikler ile BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçler arasında çatışmalar patlak vermişti. GGK yanlısı güçler, 11 Ağustos'ta bir açıklama yaparak Şebve'nin merkez kenti Atak'ın kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.