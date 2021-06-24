Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yemen'de göçmen faciası: En az 300 kişi hayatını kaybetmiş olabilir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Birleşmiş Milletler, Yemen açıklarında batan sığınmacı teknesinde en az 300 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.
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Etiketler: Birleşmiş Milletler Düzensiz Göçmenler Yemen
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