Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Enerji Bakanları video konferans yöntemiyle 4. kez toplandı. Toplantıya Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, İran ve diğer üye ülkelerden bakan ve üst düzey yetkililer katıldı.

Toplantıda, Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez temsil etti.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, toplantıda ev sahibi sıfatıyla yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın petrol ve doğal gaz hatlarıyla yapılan taşıma hacimleriyle ilgili bilgi verdi.

Bakü Bildirisi ile ‘temiz enerji’ kullanımına destek

Toplantının sonunda, EİT bünyesinde enerji iş birliğini güçlendirmek için "Bakü Bildirisi" kabul edildi.

Petrol ve doğal gaz ürünlerinin taşınması, elektrik ağlarının oluşturulması ve yeşil enerji konularında iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik maddelerin yer aldığı bildiride, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarında geniş yeşil enerji fırsatlarının bulunduğu, bu potansiyelin kullanılmasının iklimle mücadeleye olumlu etki sağlayacağı vurgulandı.

Bildiride, Azerbaycan'ın "Yeşil Enerji Konsepti"ni desteklemeleri için EİT üyesi ülkelere ve ilgili uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuldu.

Toplantıda, EİT'nin 2030'a kadar "Enerji Stratejisi" ve "Eylem Planı" ile EİT'nin "Temiz Enerji Merkezi Tüzüğü" ve "Bölgesel Elektrik Piyasası Yol Haritası" da kabul edildi.