Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 17:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya "acilen" nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Almanya'nın acilen nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğu açıklandı. Almanya Uyum Bakanı, şirketlerin 270 bin kalifiye çalışana gereksinim duyduğunu belirtti.
Almanya Uyum Bakanı Annette Widmann-Mauz iş gücü eksikliğine dikkati çekti.
Salgınla birlikte Avrupa Birliği'nden Almanya'ya gelen nitelikli işçi sayısının yüzde 25 azaldığını vurgulayan Widmann-Mauz, "Alman ekonomisi acilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor." dedi.
270 bin nitelikli çalışan istihdamı
Alman bakan, bu azalmanın ekonominin güçsüzleşmesine neden olduğunu da ifade etti.
Alman Bakan, ülkesindeki şirketlerin 270 bin nitelikli erkek ve kadın çalışanı istihdam edebileceğini söyledi.
Etiketler: Almanya
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