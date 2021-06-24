Almanya Uyum Bakanı Annette Widmann-Mauz iş gücü eksikliğine dikkati çekti.

Salgınla birlikte Avrupa Birliği'nden Almanya'ya gelen nitelikli işçi sayısının yüzde 25 azaldığını vurgulayan Widmann-Mauz, "Alman ekonomisi acilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor." dedi.

270 bin nitelikli çalışan istihdamı

Alman bakan, bu azalmanın ekonominin güçsüzleşmesine neden olduğunu da ifade etti.

Alman Bakan, ülkesindeki şirketlerin 270 bin nitelikli erkek ve kadın çalışanı istihdam edebileceğini söyledi.