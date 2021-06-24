İslamabad Yüksek Mahkemesi, "Avenfield ve Aziziye Demir Çelik Fabrikaları" davalarındaki mahkumiyet kararlarına karşı Şerif’in yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

Mahkeme kararında, temyize giden tarafın adaletten kaçması sebebiyle mahkeme huzurunda dinlenme hakkını kaybettiği ve yapılan temyiz başvurusunu reddetmekten başka seçeneğin kalmadığı belirtildi.

Kararda, Şerif'in teslim olması veya yakalanması halinde yeni bir başvuru yapabileceğine de dikkat çekildi.

Mahkeme kararı, konuyla ilgili dün Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) savcılarının dinlenmesinin ardından geldi.

Hakkında 3 dava açılmıştı

Panama'da bulunan "off shore" hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Şerif hakkında, "kaynağı belli olmayan paralarla yatırım ve satın alma işlemleri yaptığı" iddiasıyla 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.

Bunlardan ilki olan Avenfield davası kapsamında, Şerif ve ailesi, yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı.

Temmuz 2018'de sonuçlanan davada, Şerif 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2 ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şerif, aynı yıl aralıkta ise Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasında 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski Başbakanın Suudi Arabistan'daki bu fabrikanın gerçek sahibi olduğu belirtilmişti.

Şerif hakkındaki Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ise Ekim 2018'de tutuklu yargılama kararı çıkmış, Şerif'in cezaevinden alınarak Ulusal Mali Sorumluluk Bürosunda (NAB) tutulmasına hükmedilmişti.

10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için Londra'ya giden eski Başbakan, hala Londra'da bulunuyor.

2 Aralık 2020'de İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerifi "adalet kaçağı" ilan etmişti.