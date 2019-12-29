Dünya
Yemen'de BAE destekli güçlere füzeli saldırı29 Aralık 2019 Pazar 12:06 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 12:19
Yemen'in Dali kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni güçlerine füzeli saldırı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre, en az 7 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters]
Yemen'in Dali kentinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni güçlerinin askeri geçit töreni sırasında füze ile saldırı düzenlendi.
Görgü tanıklarının aktardığına göre füzeli saldırı, askeri geçit törenini izleyenlerin bulunduğu sahnenin yakınlarına gerçekleştirildi.
Saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu ifade ediliyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yerel medyada saldırıyla ilgili İran destekli Husiler suçlanırken, Husilerden henüz bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Reuters, Al Arabiya
Etiketler: husiler Hizam Emni dali Suudi Arabistan BAE Yemen