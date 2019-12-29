Japonya kıyılarına sık sık Kuzey Kore'ye ait boş balıkçı tekneleri vuruyor.

Bu kez adres Sado Adası.

Kıyıya vuran Kuzey Kore'ye ait eski bir balıkçı teknesi ihbarı üzerine, yetkililer harekete geçti.

5 kişinin cesedine ulaşıldı

Tekneyi boş bulacaklarını düşünen yetkililer karşılaştıkları manzaraya inanamadı. Enkaz halindeki teknede 5 kişinin cesedi bulundu. Ayrıca 2 kişiye ait ceset parçalarına rastlandı.

[Japonya'nın Sado Adası kıyılarına vuran Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesi. Fotoğraf: AP]

5 kişinin kimliği saptandı ancak parçalar halinde bulunan 2 kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Enkaz halindeki teknenin üzerinde yazı ve sayılar olduğu görülüyor.

Bugüne kadar 156 balıkçı teknesi kıyıya vurdu

Japonya kıyılarına bugüne kadar en az 156 balıkçı teknesi vurdu.

Bazılarında ceset bulunduğu için bu tekneler "hayalet gemi" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: TRT Haber