Japonya kıyılarına "hayalet tekne" vurdu29 Aralık 2019 Pazar 11:43 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 12:00
Japonya'nın Sado Adası kıyılarına Kuzey Kore'ye ait boş bir balıkçı teknesi vurdu. Yetkililer yaptıkları incelemede, enkaz halindeki teknede 5 kişinin cesedine ulaştı.
Japonya kıyılarına sık sık Kuzey Kore'ye ait boş balıkçı tekneleri vuruyor.
Bu kez adres Sado Adası.
Kıyıya vuran Kuzey Kore'ye ait eski bir balıkçı teknesi ihbarı üzerine, yetkililer harekete geçti.
5 kişinin cesedine ulaşıldı
Tekneyi boş bulacaklarını düşünen yetkililer karşılaştıkları manzaraya inanamadı. Enkaz halindeki teknede 5 kişinin cesedi bulundu. Ayrıca 2 kişiye ait ceset parçalarına rastlandı.
5 kişinin kimliği saptandı ancak parçalar halinde bulunan 2 kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor.
Enkaz halindeki teknenin üzerinde yazı ve sayılar olduğu görülüyor.
Bugüne kadar 156 balıkçı teknesi kıyıya vurdu
Japonya kıyılarına bugüne kadar en az 156 balıkçı teknesi vurdu.
Bazılarında ceset bulunduğu için bu tekneler "hayalet gemi" olarak adlandırılıyor.
Kaynak: TRT Haber