Dünya
Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 ölü29 Aralık 2019 Pazar 11:08 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 11:13
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahauddin ilçesinde korucu karakoluna düzenlediği saldırıda, 17 korucu hayatını kaybetti.
Tahar Valiliği Sözcüsü Cevad Hicri basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının Hoca Bahauddin'deki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 17 korucunun yaşamını yitirdiğini aktaran Hicri, 4 korucunun da yaralandığını söyledi.
Hicri, takviye birliklerin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü vurguladı.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 21 korucunun öldüğü iddia edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: taliban saldırı Afganistan