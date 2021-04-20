Sağlık Bakanı Yardımcısı Ali el-Velidi, Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığı tarafından 13 ilde aşı kampanyası başlattığını açıkladı.

Husilerin kontrolünde olan diğer illerde kampanya olmayacağına işaret eden Velidi, kampanyanın 317 bin 363 sağlık çalışanı, yaşlılar ve kronik hastalığı olanları kapsayacağını söyledi.

DSÖ ve UNICEF desteği

Velidi, 14 gün sürecek kampanyanın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'nin desteğiyle ve 426 ekibe dağıtılmış 1740 sağlık uzmanı tarafından yürütüldüğünü vurguladı.

5 bin 858 vaka

Yemen'de 1132 kişi salgında hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 5 bin 858'e ulaştı.

İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde ise COVID-19 kaynaklı ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.