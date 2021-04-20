Dünya Bankası söz konusu finansmanın, gelişmekte olan ülkelerin aşı alımı ve dağıtımları ile aşılama sistemlerini güçlendirmeye yönelik 24 aylık 12 milyar dolarlık kaynağın bir parçası olduğunu ifade etti.

2 milyar dolarlık finansman ile Afganistan, Bangladeş, Cabo Verde, Fildişi Sahili, Ekvador, El Salvador, Esvati̇ni, Etiyopya, Gambiya, Honduras, Lübnan, Moğolistan, Nepal, Filipinler, Ruanda, Tacikistan ve Tunus'taki COVID-19 aşılamasının desteklendiği açıklandı.

50 ülkeye destek hedefleniyor

Daha yoksul ülkeler için finansmanın hibe veya oldukça imtiyazlı şartlara bağlı olduğunu vurgulayan Dünya bankası yıl ortasına kadar koronavirüs aşıları için 4 milyar dolarlık finansmanla 50 ülkeye destek vermeyi hedefliyor.

Malpass: Aşılara erişim salgının seyrini değiştirecek

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, aşılara erişimin salgının seyrini değiştirmenin ve ülkelerin dirençli bir toparlanma doğrultusunda ilerlemelerine yardımcı olmanın anahtarı olduğunu vurguladı.

Dünya Bankası'nın programlarının, gelişmekte olan ülkelerin sağlık acil durumlarına müdahale etmesine ve aşılar için finansmana sahip olmasına yardımcı olduğuna işaret eden Malpass, fazla aşı kaynağına sahip ülkelerin bunları mümkün olan en kısa sürede elden çıkarması gerektiğini dile getirdi.