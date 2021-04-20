Ev ortamında kısa sürede sonuç alınabileceği iddiasıyla, yasak olmasına rağmen piyasaya sürülen sahte koronavirüs testleri, salgını fırsat bilen dolandırıcıların yeni tuzağı.

Hastaneye gitmekten korkan birçok kişi internet üzerinden aldıkları sahte tanı kitleriyle ev ortamında sonuç almaya çalışıyor. Güvenilirliği olmayan bu testlerin toplum sağlığı açısından büyük risk taşıdığının altını çizen uzmanlar, bu testlere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor.

"Ne bu test kitlerini alalım ne de bulunduralım"

Testlerin, kişi hasta olsa dahi negatif sonuç verdiğini söyleyen Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Bu anlamda tedavinizde gecikmeye ciddi bir sağlık sıkıntısı yaşamanıza sebebiyet verebiliyor. Diyelim ki pozitif çıktı, siz bu sonucu sağlık bakanlığına girmediğiniz için hem sizin tedaviniz hem de başka insanlara da bu hastalığın bulaşması durumunda sebebiyet verecektir. Ne bu test kitlerini alalım ne de bulunduralım." dedi.

Uzmanlar, bakanlık kayıtlarına göre geçerli ve doğru olabilmesi için koronavirüs testinin mutlaka sağlık kuruluşunda yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Haber: Deniz Aslan