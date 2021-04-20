Sergey Şoygu, bazı ülkelerin Rusya sınırlarındaki askeri varlığını artırma girişimleri sebebiyle durumun gerginliğini koruduğunu belirtti.



Ukrayna'yı Donbas'taki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlayan Rusya Savunma Bakanı, Karadeniz'deki askeri hareketlilikle ilgili olarak ise ABD ve NATO'yu hedef gösterdi.



Şoygu, ABD ve NATO'nun Karadeniz'de provokatif eylemlerine devam ettiklerini savundu.

Ukrayna-Rusya hattında tansiyon yüksek

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.