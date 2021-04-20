İngiltere’nin batısında İrlanda Denizi'nde yer alan Man Adası'nda bulunan altın yas yüzüğü tarihi eser ilan edildi.

1600’lü yıllardaki İngiltere İç Savaşı döneminden kalma olduğu düşünülen yüzüğün, iç savaşta Roundheadler tarafından 1651’de idam edilen Derby Kontu James Stanley’e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

"Yüzüğün kalitesi, yüksek statüye sahip bir kişi için yapıldığını gösteriyor"

Manx Ulusal Mirası kuruluşunda arkeolog Allison Fox yüzük ile ilgili şunları söyledi:

"Yüzüğün kalitesi, yüksek statüye sahip bir kişi için veya onun adına yapıldığını gösteriyor. Yüzüğün kime ait olduğunu veya kimin anıldığını kesin olarak tespit etmemiz pek olası değil, ancak daha önce Man Lordu olan Stanley ailesiyle ilişkilendirilmiş olma ihtimali var."

Altın yüzük, Manx Müzesi’nde sergilenecek.