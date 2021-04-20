Fransız basınındaki haberlerde, ülkede bir süredir kullanılan "TousAntiCovid" uygulamasına dün COVID-19 testlerinin eklendiği, 29 Nisan'dan itibaren de aşılara ilişkin bilgilerin ilave edilebileceği bilgisi verildi.

Test ve aşı bilgilerinin yer aldığı belgeler, uygulamaya, "QR Kodu"yla eklenecek.

Hükümet şimdilik zorunlu tutmak istemiyor

Aşı bilgilerinin bulunduğu uygulamanın, ilk aşamada Korsika'ya ve deniz aşırı ülkelere yapılan seyahatlerde, ikinci aşamada da yurt dışı seyahatlerinde kullanılacağı belirtilen haberde, hükümetin bu uygulamayı şimdilik zorunlu tutmak istemediği vurgulandı.

Fransa Dijital İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Cedric O, uygulamanın yeni halinin, sınırları geçmeyi kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

Avrupa'da ilk

Fransa'nın Avrupa'da bu uygulamaya geçen ilk ülke olduğunu ifade eden Cedric O, "TousAntiCovid" uygulamasının COVID-19'la mücadelede önemli yeri olduğunu söyledi.

Ülkede uzun süredir "TousAntiCovid" uygulaması kullanılıyor, böylece insanlar dijital olarak takip ediliyor ve temasa geçilen kişiler tespit edilebiliyor. Ülkede 15 milyona yakın kişi bu uygulamayı akıllı telefonlarına yükledi.