Nijerya Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Malam Mele Kyari'nin gelecek ay benzine zam yapılmayacağını açıklamasının ardından ülkedeki bazı benzin istasyonları kapandı. Başkent Abuja'da açık olan bazı benzin istasyonlarına halk akın etti.

Akaryakıt istasyonunun önünde bekleyen Ahmadu Bala, benzin alabilmek için 3 saattir kuyrukta beklediğini söyledi.

İstasyonların kapanması sorun teşkil ediyor

Bala, benzine zam yapılmamasına rağmen oluşan kalabalığın sebebinin başkentteki akaryakıt istasyonlarının çoğunun kapalı olması sebebiyle olduğunu dile getirdi:

"Hükümet benzine zam yapmadı ancak istasyonların kapanması sonucunda insanlar benzin almakta zorlanıyor. Kuyrukta beklemek istemeyenler ise sokaklarda pahalıya benzin alıyor."

Bala, hükümetin zam yapmama kararını olumlu karşıladığını ancak akaryakıt istasyonlarının açılması için acil müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti.

Nijerya'da geçen yıl akaryakıt fiyatlarına 5 kez zam yapılmıştı.