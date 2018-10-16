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Yemen’de 8 milyon kişi kıtlığın eşiğine geldi

Birleşmiş Milletler (BM), ülkede yaklaşık 18 milyon insanın bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmeden yaşadığını, 8 milyon kişinin de kıtlığın eşiğine geldiğini açıkladı.

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Yemende 8 milyon kişi kıtlığın eşiğine geldi

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Verhoosel, Yemen'de son haftalarda özellikle Hudeyde çevresinde çatışmaların yoğunlaştığını, ülkedeki ekonomik durumun da keskin şekilde bozulduğunu belirtti.

“570 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı”

Haziran ayından bu yana Hudeyde'de 570 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını aktaran Verhoosel, Yemen riyalinin endişe verici şekilde değer kaybettiğini ve temel gıda maddelerinin maliyetinin de geçen yılın aynı dönemine göre üç kat arttığını vurguladı.

“8 milyon kişi kıtlığın eşiğine geldi”

"Yemen şu anda dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya." diyen Verhoosel, ülkede yaklaşık 18 milyon insanın bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmeden yaşadığını, 8 milyon kişinin de kıtlığın eşiğine geldiğini ifade etti.

Verhoosel, mevcut durumun devam etmesi ve ülkeye insani yardım yapılamaması durumunda 3,5 milyon Yemenlinin de şiddetli gıda güvensizliği yaşayacağı uyarısını yaptı.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti.

Kaynak: AA

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