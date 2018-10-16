Etiyopya'da "Barış Bakanlığı" kuruldu

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, son gerçekleştirdiği bakanlar kurulu değişikliği ile Maliye ve Savunma Bakanlıklarına yeni atamalar yaparken, Barış Bakanlığının da kurulduğunu ilan etti.

Abiy Ahmed Ali, "Bu ülkenin temel sorunu barışın eksik olması. Bu bakanlık (Barış Bakanlığı) barışın hakim olması için çalışacak" ifadelerini kullandı.

Hükümet, Barış Bakanlığının İstihbarat ve Güvenlik Birimlerini de denetleyeceğini açıkladı.

Abiy Ahmed Ali, ülkede 28 olan bakanlıkların bazılarını birleştirerek sayıyı 20’ye düşürürken, ülkede ilk defa bakanların yarısını kadınlar oluşturdu.

Başbakan Abiy Ahmed Ali'nin nisan ayında göreve başlamasıyla etnik çatışmaların şiddetlendiği ülkede şimdiye kadar yüzlerce insan hayatını kaybederken, sadece 2018'in ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi yerinden oldu.

Kaynak: Reuters