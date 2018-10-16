İtalya İçişleri Bakanı Salvini'den Macron'a düzensiz göçmen çıkışı

Sosyal medya sitesi Facebook hesabından Fransız jandarmasının iki ülke sınırının İtalya tarafındaki Claviere'de 2 düzensiz göçmeni gizlice bırakıp gittiği iddiasına dair açıklama yapan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göçmenlerin İtalya tarafındaki ormanlık alana bırakılıp gidilmesinin "hata ya da kaza" olarak nitelenemeyeceğini belirtti.

Salvini, "Claviere’de olan şey, ülkemize yönelik eşi görülmemiş bir saldırıydı. Birleşmiş Milletlerden (BM) Avrupa’ya kadar uluslararası kuruluşlar, insanların yardım olmadan ve bildirim bile yapılmadan boş bir bölgeye bırakılmasını ‘mide bulandırıcı’ bulmuyor mu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Macron hiçbir şey yokmuş gibi davranamaz"

Bu göçmenlerin kim olduğu, nereden geldikleri ve neden terk edildikleri gibi soruları olduğuna dikkat çeken Salvini, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Fransızlar neden jandarmaların yolu bilmediğinden bahsediyor, eğer öyleyse minibüs kendi ülkesine nasıl hızlıca ve hiç tereddüt etmeden dönebildi? Bu olayın sonuna kadar gideceğiz. Uluslararası bir rezillikle karşı karşıyayız ve Macron hiçbir şey yokmuş gibi davranamaz. Özür kabul etmiyoruz."

Fransa’nın İtalya sınırına göçmenleri bıraktığı iddiası

Fransa sınırındaki Claviere'de görev yapan İtalyan polisi, cuma günü Fransız jandarmaların bir araçla gelerek düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen 2 Afrika kökenli kişiyi ağaçlık alana bıraktığını belirtmişti.

İtalyan İçişleri Bakanlığı, polisin göçmenleri bırakan Fransız aracın plakasını not aldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Olay üzerine İtalya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Roma Büyükelçisinden konuyla ilgili izahat istemiş, İtalya’nın Paris Büyükelçiliğinin de olayın açıklığa kavuşturulması için ilgili Fransız yetkililere resmi talepte bulunduğu kaydedilmişti.

Başbakan Yardımcısı Salvini dün yaptığı açıklamada da, "Birileri gerçekten kanunları, sınırları ve anlaşmaları ihlal ederek bizi Avrupa’nın mülteci kampı gibi kullanmayı düşünüyorsa, büyük bir hata yapıyorlar. Her yerde ve tüm seviyelerde ülkemizin onur ve haysiyetini savunmaya hazırız" demişti.

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Fransa ve İtalya arasında göç konusundaki iş birliğinin öneminin altını çizerek, "Bu tür kazaların bir daha yaşanmayacağını" söylemişti.

Kaynak: AA