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Mısır'da olağanüstü hal 6'ncı kez uzatıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılmasına karar verdi.

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Mısırda olağanüstü hal 6ncı kez uzatıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılmasına karar verdi.

Mısır resmi gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Nisan 2017'den bu yana ülke çapında uygulanan olağanüstü halin 6'ncı kez uzatılması kararı aldı.

Kararın ülkenin içinde bulunduğu güvenlik durumundan ötürü alındığı aktarıldı. Sisi'nin kararı parlamentodaki rutin onay sürecinin ardından yürürlüğe girecek.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı. Bu olayların ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Olağanüstü hal uygulaması son olarak 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 5. kez uzatılmıştı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: olağanüstü hal, mısır
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