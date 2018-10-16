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Güney ve Kuzey Kore ile BM yetkilileri sınırda görüştü

Güney ve Kuzey Kore ile ABD öncülüğündeki BM Gücü yetkilileri, iki Kore arasındaki askeri bölgenin silahsızlandırılmasını görüşmek için sınırdaki Panmunjom köyünde bir araya geldi.

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Güney ve Kuzey Kore ile BM yetkilileri sınırda görüştü

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri yetkililer ve Birleşmiş Milletler (BM) Gücü yetkililerinin katıldığı toplantıda, Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) devam eden kara mayınlarının temizlenmesi ve bölgenin silahsızlandırılması gibi konular görüşüldü.

Bölgenin silahsızlandırılması üzerinde duruldu

Ortak güvenlik bölgesinin silahsızlandırılması ve sınır muhafızlarının kaldırılması gibi konular üçlü çalışma toplantısı kapsamında ele alındı.

Güney Kore ve Kuzey Kore, bu ay başında DMZ'de kara mayınlarını temizlemeye başlamıştı.

27 Nisan'daki zirve sonunda anlaşmaya varılmıştı

DMZ içinde ve çevresinde yaklaşık 2 milyon kara mayını olduğu sanılıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. 

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eylül ayında Pyongyang kentinde bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı.

BM Gücü, çok uluslu askeri güçler müşterek komutası olarak Kore Savaşı sırasında 1950'de oluşturulmuştu.

Kaynak: AA  

Etiketler: Kuzey Kore, güney kore, BM
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