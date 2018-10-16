Makedonya NATO ile katılım müzakerelerine perşembe günü başlayacak

Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve NATO Ulusal Koordinatörü Stevo Pendarovski ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO ile katılım müzakerelerine perşembe günü resmen başlanacağını söyledi.

"En güçlü kolektif güvenlik ittifakın üyesi olma şansımız var"

Katılım müzakerelerine dair iyimser olduklarını ve başarılı olmak istediklerini belirten Şekerinsk, şunları aktardı:

"Önümüzde, 900 milyondan fazla insanın yüksek kalitede yaşama sahip olduğu ülkeleri bir araya getiren en güçlü kolektif güvenlik ittifakının üyesi olması şansı var."

Makedonya'ya NATO üyeliği yolunu açacak, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununun çözümüne dair anlaşmanın mecliste görüşülüyor olmasına da değinen Şekerinska, tüm milletvekillerinin bu tarihi şans ve sorumlulukla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Süreç bu yılın sonu ya da gelecek yılın başında tamamlanacak

Şekerinska, milletvekillerinin anlaşmanın onaylanması noktasında "evet" düğmesine basarak Makedonya'nın NATO'ya üye olma yolundaki 27 yıllık maratonun son adımlarına katıldıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Dimitrov da, Makedonya'nın 1993'teki ilk meclis bildirisini anımsatarak, bu bildiride tüm siyasi partilerin ülkenin geleceğini NATO üyeliğinde gördüklerini belirttiklerini aktardı.

18-19 Ekim'de katılım müzakerelerinin resmen başlayacağını duyuran Dimitrov, "Bu, kısa bir süreç. Bu yılın sonu ya da gelecek yılın başına kadar tamamlanacak. Reformların devamına yönelik bir program hazırladık. Hukukun üstünlüğü, yargı reformları, yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele özellikle vurgulandı" dedi.

NATO Ulusal Koordinatörü Pendarovski ise, sürecin teknik kısmına değinerek, "Makedonya, fiilen, bizi en büyük stratejik hedefimizi hayata geçirme noktasına getirecek esas adımı teşkil eden NATO'ya katılım öncesi son aşamayı açmaktadır" diye konuştu.

Yetkili kurumlar tarafından yapılan analizlere göre, Makedonya'nın NATO üyeliğinin ülkenin güvenliği ve istikrarı açısından önemli olacağını vurgulayan Pendarovski, bunun aynı zamanda Batı Balkanlar'ın bölgesel güvenlik, istikrar ve refahı için de olumlu örnek olacağının altını çizdi.

Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen Prespa Anlaşması'nın imzalanmasının ardından haziran ayında NATO'ya üyelik daveti alarak sürecin ilk aşamasını başlatan Makedonya, katılım müzakerelerine başlayarak üyelik sürecinin ikinci aşamasına girecek.

İsim sorunu

İsim sorunu nedeniyle Yunanistan, uzun yıllardır Makedonya'nın NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyelik süreçlerini engelliyordu.

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyordu.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak ülke, güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültürle ilgili olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası, iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.

Kaynak: AA