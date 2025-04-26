Yemen, Suriye'deki büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "(Yemen) Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ve Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani'nin talimatları doğrultusunda, tarihi ve seçkin ilişkilerin bir yansıması olarak Yemen'in Suriye'deki büyükelçiliğinin 27 Nisan itibarıyla çalışmalarını yeniden başlatacağını duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Müsteşar Muhammed Izzi Bakir'in maslahatgüzar olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, 2016'da devrik Beşşar Esed rejimi desteğiyle Şam'daki Yemen büyükelçiliğini kontrol altına aldığı hatırlatıldı.

Yemen'in Şam Büyükelçiliğinin yeniden faaliyetlerine başlamasının "iki ülke ve iki kardeş halk arasındaki ilişkilerde tarihi ve diplomatik bir dönüm noktasını" teşkil ettiği aktarıldı.

Yemen devletinin ve meşru kurumlarının varlığının önemine değinilen açıklamada, büyükelçiliğin yeniden faaliyetlerine başlamasının ikili ilişkileri güçlendirmesi ve çeşitli alanlarda yeni işbirliğine imkan sağlaması temennisinde bulunuldu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.