Açık 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.04.2025 22:15

Trump'tan Zelenski'ye "nadir toprak elementleri anlaşmasını hemen imzala" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementleri anlaşmasını bir an önce imzalaması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e çağrıda bulundu.

Trump'tan Zelenski'ye "nadir toprak elementleri anlaşmasını hemen imzala" çağrısı

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını henüz imzalamamasından şikayet etti.

Paylaşımında Trump, "Ukrayna, ABD ile imzalanan çok önemli nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin nihai belgeleri henüz imzalamadı. En az üç hafta gecikti. Umarım bu anlaşma hemen imzalanır." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecinin şu ana dek sorunsuz ilerlediğini ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ETİKETLER
Donald Trump Vladimir Zelenskiy Rusya
Sıradaki Haber
Husiler: ABD 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1200'ü aşkın hava saldırısı düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:30
Narin Güran cinayetinde 3. duruşma 2 Mayıs'ta
22:52
Ticaret Bakanı Bolat, ABD'li mevkidaşı Howard Lutnick ile görüştü
22:34
Trump, Çin'den "önemli bir şey" almadıkları sürece tarifeleri düşürmeyeceklerini söyledi
22:28
Bayraktar TB3, tam otomatik kalkış ve iniş testlerini de başarıyla geçti
22:13
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
22:06
DMM, "AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasını yalanladı
Sivas'ın Zara ilçesinde minareye düşen yıldırım hasara yol açtı
Sivas'ın Zara ilçesinde minareye düşen yıldırım hasara yol açtı
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan otomobil inşaat ile duvar arasında sıkıştı
Kontrolden çıkan otomobil inşaat ile duvar arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ