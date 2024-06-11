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Dünya
AA 11.06.2024 00:50

Yemen açıklarında 38 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Yemen'in güneydoğusundaki Şebve ili açıklarında Afrikalı 38 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 62'sinin kurtarıldığı duyuruldu.

Yemen açıklarında 38 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]

Şebve iline bağlı Radum ilçesi Kaymakamı Hadi Harma, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Harma, Etiyopya'dan gelen yaklaşık 250 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin Radum sahiline yanaştığı sırada çok sayıda kişinin tekneden denize düştüğünü belirtti.

Düzensiz göçmenlerin, Radum açıklarında kıyıya yaklaşık bir deniz mili uzaklıktayken tekneden düştüğünü aktaran Harma, 26'sı kadın, 12'si erkek 38 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini aktardı.

Harma, 62 düzensiz göçmenin balıkçılar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığını kaydetti.

Kayıp göçmenlerin akıbetinin ise henüz bilinmediğini söyleyen Harma, kurtulanların ilçedeki cami ve ibadethanelere yönlendirildiğini ifade etti.

Yemen, Etiyopya ve Somali başta olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor. ​​​​​​​

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Yemen Düzensiz Göçmenler
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