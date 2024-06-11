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Dünya
AA 11.06.2024 00:44

Polonya'da silah fabrikasında yangın: 1 ölü

Polonya'da, silah fabrikasında yaşanan patlama sonucu çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Polonya'da silah fabrikasında yangın: 1 ölü
[Fotograf: Reuters]

Silah imalat şirketlerinin birleştiği Polonya Silahlanma Grubundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Skarzysko-Kamienna'da bulunan silah fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlama sonucu çıkan yangında 59 yaşında 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Füze ve roketler için yakıt bulundurulan atölyede patlama meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Bu, Polonya Silahlanma Grubu için büyük bir trajedi. Olaya ilişkin soruşturma yürütülecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, daha önce yaşanan bazı yangınların sabotaj eylemi olduğu anımsatıldı.

Söz konusu silah fabrikasından Ukrayna'ya tedarik sağlandığı aktarıldı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise silah fabrikasındaki patlama ve yangının arkasında "dış güçlerin" olduğunu düşündürecek neden bulunmadığını belirtti.

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