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Dünya
AA 10.06.2024 23:34

İsrail, Gazze’deki saldırıları sonlandırmayı kabul ettiğine ilişkin haberi yalanladı

İsrail, esir takası anlaşması kapsamında Gazze’deki saldırıları sona erdirmeyi kabul ettiğine ilişkin haberi yalanladı.

İsrail, Gazze’deki saldırıları sonlandırmayı kabul ettiğine ilişkin haberi yalanladı
[Fotograf: AA]

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, Kanal 12 televizyonunun, İsrail’in Hamas’a geçen ay sunduğu belirtilen esir takası anlaşması teklifine ilişkin haberinin “eksik ve kamuoyunu yanıltıcı olduğu” aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in “tüm hedeflerine ulaşmadan” Gazze’deki saldırılarını bitirmeyi kabul ettiği iddiasının “tamamen yalan olduğu” ifade edildi.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “kalıcı olarak durdurmasını” içeren bir teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

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