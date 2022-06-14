Park müfettişi, eşi benzeri görülmemiş şiddetli yağışların yol açtığı rekor sel ve kaya kaymalarının, yaz turizm sezonunun başlangıcında Yellowstone Ulusal Parkı'na beş girişin kapatılmasına neden olduğunu söyledi. .

Wyoming, Montana ve Idaho'nun bazı kısımlarını kapsayan parkın tamamı, kamp rezervasyonları olanlar da dahil olmak üzere ziyaretçilere çarşamba gününe kadar kapalı kalacak.

Park yetkilileri, elektrik kesintilerinin parkın her yerine dağıldığını ve ön değerlendirmelerin Yellowstone'da çok sayıda yolun ya sular altında kaldığını ya da kayalar ve çamurla kaplı olduğunu ve bir dizi köprünün de hasar gördüğünü söyledi.

Parkın güney bölgesindeki çeşitli yollar sular altında kalmak üzere ve daha fazla yağmur bekleniyor.