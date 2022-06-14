Fransa cumhurbaşkanı, Rusya-Ukrayna ihtilafının ardından askeri harcamaları artırmak istediğini açıkladı.

Macron, hükümete 'jeopolitik bağlam ışığında askeri harcama programını önümüzdeki haftalarda yeniden değerlendirme' talimatı verdiğini söyledi

Paris'teki Eurosatory silah fuarının açılışı sırasında konuşan Macron, "Fransa kendimizi uzun süre içinde bulacağımıza inandığım bir savaş ekonomisine girdi" dedi.

Fransa cumhurbaşkanı, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekâtının daha ​​hızlı hareket etmek ve daha düşük bir maliyetle daha güçlü olmak için ek bir ihtiyaç yarattığını söyledi.

Macron , "Bu çabaların aciliyetinden şüphe duyanlara gelince, askerleri kaliteli silah talep eden ve bizden yanıt alma hakkına sahip olan Ukrayna'ya bir kez daha bakmamız yeterli" dedi .