Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 07:55Son Güncelleme: Kaynak: ABC News
Kanada Başbakanı ikinci kez koronavirüse yakalandı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Joe Biden ile şahsen görüştükten birkaç gün sonra ikinci kez COVID-19'a yakalandı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Covid-19’a yakalandı.
Trudeau yaptığı açıklamada, "COVID-19 testim pozitif çıktı. Halk sağlığı kurallarına uyacağım ve kendimi tecrit edeceğim” ifadelerini kullanarak, kendisini iyi hissettiğini aktardı.
Kendini iyi hissetmesinin nedeninin yaptırdığı COVID-19 aşıları olduğuna vurgu yapan Trudeau, “Bu yüzden, yaptırmadıysanız aşı olun ve eğer imkanınız varsa güçlendirici doz alın. Sağlık sistemimizi, birbirimizi ve kendimizi koruyalım" dedi.
Trudeau geçtiğimiz ocak ayında da koronavirüse yakalanmıştı.
Kanada, koronavirüse karşı dünyanın en yüksek aşı oranlarından birine sahip.
Etiketler: Kanada Justin Trudeau Koronavirüs
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