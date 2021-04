Bosnalı saat ustası Smail İbrişagiç, genç yaşta başladığı zanaatını tam 50 yıldır sürdürüyor.

Bosna savaşında terk etmek zorunda kaldığı Sanski Most şehrine geri dönen

İbrişagiç bugün küçük dükkanında her türlü saate can veriyor.

Mesleğini büyük bir aşkla yapan İbrişagiç, gelişen teknolojiyle birlikte çıkan yeni modellere karşın, mekanik saat kültürünün vazgeçilmez olduğunu düşünüyor.

"Bir öğrencinin desteğiyle ilk saati yaptım"

Smail İbrişagiç'in ilk saat yapmaya başlama serüveni ise hayli ilginç:

"Müşretim zamanı geri giden bir saat getirdi. Mekanizması paramparça olmuştu. Çok uğraştım ama yapamadım. Bir çocuk geldi, 'okulda yapılışını öğrendik' dedi ve bana yapılışını gösterdi. İlk saati beraber yaptık."

Oğlu, baba mesleğini devam ettiriyor

Ünü yurt dışına da yayılan İbrişagiç, sipariş üzerine özel saatler de üretiyor.

İbrişagiç'in koleksiyonunda bulunan değerli saatler ise ayrı bir önem taşıyor.

İbrişagiç, İsviçre'de yaşayan oğlunun baba mesleğine sahip çıkmasından da büyük gurur duyuyor.