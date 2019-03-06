Singapur'da yaşayan 90 yaşındaki sokak yemeği satıcısı Leong Yuet Meng, yardım almadan 10 metreden fazla yürüyemiyor. Ancak Singapur şehir merkezinde bir noodle tezgahı var.

Leong, bazı hesaplamalar ve ibadet etmek için sabah 4'te uyanıyor. Sonra oğluyla birlikte yerel marketlerden malzeme almaya çıkıyor.

Sabah 8'den akşam 5'e kadar noodle pişiren Leong, "Bunu yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum ama yaşlıyım. Yıllar boyunca edindiğim tüm tecrübelerin kaybolacağından korkuyorum. Çocuklarımın hiçbiri bunu devralamaz" dedi.

Şehirde yaklaşık 110 seyyar satıcı merkezi var. Bu merkezlerde 6 binin üzerindeki tezgah çoğunlukla hınca hınç doluyor.

Hükümet bu ay seyyar satıcılık kültürünü, UNESCO’nun Somut Olmayan İnsanlık Kültür Mirası'nın temsili listesine eklemek için teklif sunacağını açıkladı.

Kaynak: Reuters