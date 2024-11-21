Yardım için polisi arayan adam, polis tarafından öldürüldü

Durham’ın ailesi, özellikle 15 yaşındaki kızı, polis memuru Alexander Bookman’ın işten çıkarılmasını talep etti.

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı, 26 yaşındaki polis memuru Bookman’ın, 12 Kasım’daki olayla ilgili olarak ücretli idari izne alındığını ve olayla ilgili iç inceleme yapıldığını duyurdu.

Olay nasıl gerçekleşti?

Polis, Durham’ın 911’i arayarak iki kişinin dışarıda ateş ettiğini ve evine girmeye çalıştığını bildirdiğini belirtti.

Polis olay yerine vardığında, dışarıda kırık camlarla park etmiş araçlar ve evdeki hasarları fark etti. İçeriden gelen bağırma seslerini duyan polis memuru, ön kapıyı tekmeleyerek içeri girdi.

Polis tarafından yayımlanan vücut kamerası görüntülerinde, memur Bookman’ın silahını çekerek evin içinde yürüdüğü ve dışarıdan gelen bağırma ve gürültüler duyuluyor.

Bir köşeyi döndüğünde, memur, kayak maskesi takmış 31 yaşındaki Alejandra Boudreaux ile bıçak için mücadele eden Durham’ı görüyor.

Bookman, "Bıçağı bırak, bıçağı bırak!" diye bağırdıktan birkaç saniye sonra Durham’a ateş etti.

Durham ve Boudreaux yere düştü. Polis memuru, ardından Durham’a beş kez daha ateş etti ve "Ellerini kaldır!" dedi.

Durham olay yerinde hayatını kaybetti. Boudreaux ise tutuklanarak, ölümcül silahlarla ev baskını yapmaktan suçlandı.

Ailenin avukatı, polis memuru Bookman için hemen bir tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti.

Las Vegas Polis Koruma Derneği’nin başkan vekili David Roger, “Durham’ın ölümü trajik olsa da, memur Bookman görevini yapıyordu ve suç işlemeyi amaçlamadı” dedi.

Bu olay, sadece birkaç gün önce Illinois’de bir polis tarafından öldürülen Sonya Massey’nin ölümünün ardından polis şiddetini yeniden gündeme taşıdı.