Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 21.11.2024 08:55

Yardım için polisi arayan adam, polis tarafından öldürüldü

Las Vegas’ta 43 yaşındaki Brandon Durham, evinde bir hırsızla mücadele ederken 911’i arayarak yardım istedi. Durham, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Yardım için polisi arayan adam, polis tarafından öldürüldü

Durham’ın ailesi, özellikle 15 yaşındaki kızı, polis memuru Alexander Bookman’ın işten çıkarılmasını talep etti.

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı, 26 yaşındaki polis memuru Bookman’ın, 12 Kasım’daki olayla ilgili olarak ücretli idari izne alındığını ve olayla ilgili iç inceleme yapıldığını duyurdu.

Olay nasıl gerçekleşti?

Polis, Durham’ın 911’i arayarak iki kişinin dışarıda ateş ettiğini ve evine girmeye çalıştığını bildirdiğini belirtti.

Polis olay yerine vardığında, dışarıda kırık camlarla park etmiş araçlar ve evdeki hasarları fark etti. İçeriden gelen bağırma seslerini duyan polis memuru, ön kapıyı tekmeleyerek içeri girdi.

Polis tarafından yayımlanan vücut kamerası görüntülerinde, memur Bookman’ın silahını çekerek evin içinde yürüdüğü ve dışarıdan gelen bağırma ve gürültüler duyuluyor.

Bir köşeyi döndüğünde, memur, kayak maskesi takmış 31 yaşındaki Alejandra Boudreaux ile bıçak için mücadele eden Durham’ı görüyor.

Bookman, "Bıçağı bırak, bıçağı bırak!" diye bağırdıktan birkaç saniye sonra Durham’a ateş etti.

Durham ve Boudreaux yere düştü. Polis memuru, ardından Durham’a beş kez daha ateş etti ve "Ellerini kaldır!" dedi.

Durham olay yerinde hayatını kaybetti. Boudreaux ise tutuklanarak, ölümcül silahlarla ev baskını yapmaktan suçlandı.

Ailenin avukatı, polis memuru Bookman için hemen bir tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti.

Las Vegas Polis Koruma Derneği’nin başkan vekili David Roger, “Durham’ın ölümü trajik olsa da, memur Bookman görevini yapıyordu ve suç işlemeyi amaçlamadı” dedi.

Bu olay, sadece birkaç gün önce Illinois’de bir polis tarafından öldürülen Sonya Massey’nin ölümünün ardından polis şiddetini yeniden gündeme taşıdı.

ETİKETLER
ABD Polis
Sıradaki Haber
Katil İsrail'den Gazze'nin kuzeyine saldırı: 88 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:26
Bitcoin'in fiyatı “Trump dönemi” yaklaşırken yükseliş eğilimini sürdürüyor
09:32
Brent petrolün varil fiyatı 72,98 dolar
09:31
Katil İsrail'den Gazze'nin kuzeyine saldırı: 88 ölü
09:03
132 hamsterın kaçtığı uçak dört gün boyunca havalanamadı
09:04
Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
09:05
Türkiye, "Bilgisayarlı Transit Sistemi"nin yeni fazına geçti
Nefes almak imkansız: Dünyanın en kirli şehrinde yaşam
Nefes almak imkansız: Dünyanın en kirli şehrinde yaşam
FOTO FOKUS
Türk bilim insanlarından önemli buluş: Sahte evraktaki izleri analiz ediyor
Türk bilim insanlarından önemli buluş: Sahte evraktaki izleri analiz ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ