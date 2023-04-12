Yapay zekanın hukuki sorumluluğu sadece üretici firmaya ait değil

Yapay zeka hukuk uzmanı "yapay zekanın üreticisi, eser sahibi, işleteni, dağıtıcısı kullanıcısı zararın meydana gelmesindeki kusur oranları ile sorumluluk sahibi olacaktır" dedi

Geçtiğimiz ay, teknoloji dünyasının önemli isimlerinin yapay zeka geliştirmelerine en az 6 ay ara verilmesi yönündeki açık mektubu dikkati çekti.

PROF. DR. Asım Egemen Yılmaz “Dünyada herhangi bir teknolojik unsurun hakkında çalışmaları durdurmaya yetkili herhangi bir makam merci yok. Herhangi bir teknolojinin zararı var ise o uygulayıcının kabahatidir teknolojinin kabahati yoktur, durdurulmasına da şahsen gerek olmadığını düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.

Uzmanlara göre, yapay zeka eylemleri doğrultusunda ceza-i müeyyide ile karşılaşabilir.

Avukat Duygu Doğan Şahiner "suçun nitelikleri ve yaptırımları ayrı ayrı değerlendirdiğimizde tamamen bir kullanıma kapatılma olacağını düşünmüyorum. ancak belirli başlı veri aktarımı yada veri kaybı gibi sınırlama denetleme getirilebileceği kanaatindeyim.” İfadelerini kullandı.

Bir yapay zeka uygulaması olan CHATGPT aleyhinde ilk dava geçtiğimiz günlerde Avustralya'da açıldı.

Uygulamanın yanlış bilgiler verdiği öne sürülerek kaldırılması talebinde bulunuldu.

