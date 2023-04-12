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Dünya
AA 12.04.2023 13:37

Kazakistan'da kara yoluyla tahıl ithalatı 6 aylığına yasaklandı

Kazakistan’da, ülkeye kaçak yollardan tahıl girişini önlemek için kara yoluyla tahıl ithalatının 6 aylığına yasaklanmasına karar verildi.

Kazakistan'da kara yoluyla tahıl ithalatı 6 aylığına yasaklandı
[Fotograf: Reuters]

Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Yerbol Tasjürekov, basın toplantısında yaptığı açıklamada, kara yoluyla tahıl ithalatının 6 aylığına yasaklandığını ve kararın 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Tasjürekov, kararın, komşu ülkelerden kaçak yollarla tahıl girişini önlemek için alındığını belirtti.

Yasak kararının sadece kara yoluyla yapılan tahıl taşımacılığını kapsadığı bilgisini paylaşan Tasjürekov, demir yolu ile yapılan tahıl ithalatı için herhangi bir kısıtlayıcı önlem getirilmediğini söyledi.

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Tasjürekov, özellikle ülkenin Rusya sınırına yakın eyaletlerinde yasa dışı tahıl girişinin arttığına işaret ederek, bu durumun iç tahıl pazarını istikrarsızlaştırdığını ve bütçe kayıplarına yol açtığını vurguladı.

Kazakistan’ın Rusya sınırına yakın bölgeleri üzerinden kara yoluyla ülkeye girişi yapılan Rus tahılı, Özbekistan, Afganistan ve Tacikistan başta olmak üzere üçüncü ülkelere satılıyor.

Bu durum, Rusya gibi tahıl ihracatçısı olan Kazakistan’daki iç pazarı olumsuz etkiliyor.

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