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Dünya
AA 12.04.2023 14:06

Hollanda'da Macron'u protesto eden 1 kişi gözaltına alındı

Hollanda'ya resmi ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Amsterdam'da slogan atarak tepki gösteren bir kişi gözaltına alındı.

Hollanda'da Macron'u protesto eden 1 kişi gözaltına alındı

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron, iki günlük resmi ziyaret için geldiği Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'ndeki bir programa katıldı.

Üniversite girişinde bir kişi, "Macron istemese de çalışanların onuru için buradayız " diye bağırarak slogan attı.

Olay yerinde bulunan güvenlik güçleri, slogan atan kişiye müdahale etti ve onu yüz üstü yere yatırdı.

Hollanda'da göstericiler Macron'un konuşmasını protesto etti
Hollanda'da göstericiler Macron'un konuşmasını protesto etti

Macron, protestocuya müdahale edilirken, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ve Hollanda Kralı Willem-Alexander ile sohbetine devam etti.

Olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocunun yere yatırılmadan önce uzaktan Macron'a doğru koşarak gelmesi ve üç kişinin slogan atan kişiye müdahale ederek yere yatırması görülüyor.

Hollanda basını ise olay yerinde biri kadın olmak üzere iki protestocunun bulunduğunu ve ardından gözaltına alındıklarını aktardı.

Macron, dün de Lahey kentindeki Nexus Enstitüsü'nde Avrupa'da yeşil sanayiye ilişkin konuşma yaptığı sırada protesto edilmişti.

Konuşma sırasında salonda bulunan ve "şiddet ve ikiyüzlülüğün cumhurbaşkanı" yazılı afiş açan göstericiler, Macron'un sözünü kesmişti.

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