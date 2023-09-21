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Dünya
Mashable 21.09.2023 07:28

Yapay zeka savaşı: OpenAI, ChatGPT'yi DALL-E 3'e entegre edecek

ChatGPT'nin çatı şirketi OpenAI , en son görüntü oluşturma modeli olan DALL-E 3'ün ilk resmi halka açık ön izlemesini gerçekleştirdi. DALL-E 3 doğrudan ChatGPT'ye entegre edilecek.

Yapay zeka savaşı: OpenAI, ChatGPT'yi DALL-E 3'e entegre edecek

Çarşamba günü gazetecilere yönelik küçük bir etkinlikte tanıtılan DALL-E 3, karmaşık metin istemlerini tam olarak anlayan ve bunlara karmaşıklık açısından uygun görüntüler üreten bir araç olarak tanıtılıyor.

OpenAI web sitesindeki DALL-E 3 hakkında yeni bir bilgi sayfasında, "Modern metinden resme sistemler kelimeleri veya açıklamaları göz ardı etme eğilimindedir ve bu da kullanıcıları hızlı mühendislik öğrenmeye zorlar.

DALL-E 3,  sağladığınız metne tam olarak uyan görseller oluşturma yeteneği ile dünyamızda ileriye doğru bir atılımı temsil etmektedir." denildi.

Belki şurada küçük tatlı bir "yapay zeka" vardır
Belki şurada küçük tatlı bir "yapay zeka" vardır

Open AI, DALL-E 3'ü doğrudan ChatGPT'ye entegre edeceğini söylüyor ve istemin içeriğine bağlı olarak sohbet robotunun bir modelden diğerine geçiş yapacağını ima ediyor.

Bu hamlenin, ChatGPT'nin yeteneklerini daha da çeşitlendirerek "sohbet robotu" alanındaki rekabeti daha da kızdırması bekleniyor.

DALL-E 3 "önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm ChatGPT+ kullanıcılarına sunulacak."

OpenAI web sitesi, tüm ChatGPT Plus ve ChatGPT Enterprise müşterilerinin bunu "Ekim ayı başlarında" kullanabileceğini ve OpenAI'nin model çıktıları üzerinde herhangi bir telif hakkı talebinde bulunmayacağını söylüyor.

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