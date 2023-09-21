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Dünya
BBC 21.09.2023 07:24

Arkeologlar Taş Devri insanlarının ahşap yapılar inşa ettiğinin kanıtını ortaya çıkardı

Neredeyse yarım milyon yıl öncesine ait kanıtlar ortaya çıkaran arkeologlara göre, insanlar düşünülenden daha önce ahşaptan yapılar inşa ediyordu.

Arkeologlar Taş Devri insanlarının ahşap yapılar inşa ettiğinin kanıtını ortaya çıkardı

Zambiya'da bir nehir kıyısında bulunan yaklaşık 500 bin yıllık kütükler, arkeologların eski insanların yaşamına dair düşüncelerini değiştirdi.

Nature dergisinde yayımlanan bulgular, taş devri insanlarının barınaklara benzer yapılar inşa etmiş olabileceğini gösteriyor.

Arkeolog Larry Barham, "Bu bulgu, ilk atalarımız hakkındaki düşüncelerimi değiştirdi" dedi.

İngiltere'de Liverpool Üniversitesi'nden Profesör Barham, İnsanlığın Derin Kökleri (Deep Roots of Humanity) projesi kapsamında çıkarılan keresteyi inceledi.

Bu keşif, eski insanların basit ve göçebe bir yaşam sürdüklerine dair mevcut inancı değiştirebilir.

Arkeologlar Taş Devri insanlarının ahşap yapılar inşa ettiğinin kanıtını ortaya çıkardı

Barham, "Ahşaptan yeni ve büyük bir şey yaptılar. Zekalarını, hayal güçlerini ve becerilerini kullanarak daha önce hiç görmedikleri, daha önce hiç var olmamış bir şey yarattılar" dedi.

Araştırmacılar ayrıca kazma sapları da dahil olmak üzere eski ahşap aletler ortaya çıkardı. Ancak onları en çok heyecanlandıran şey, birbirine dik açıyla duran iki tahta parçası oldu.

Galler'de Aberystwyth Üniversitesi'nden arkeolog Profesör Geoff Duller buluntuyu şu ifadelerle açıkladı:

"Biri diğerinin üzerinde duruyor ve her iki tahta parçasında da çentikler var. Bu çentiklerin taş aletlerle kesildiği görülüyor. Bu sayede iki kütük birbirine geçerek inşaat nesneleri haline geliyor."

Daha kapsamlı analizler, kütüklerin yaklaşık 476 bin yıllık olduğunu doğruladı.

Zambiya'daki Livingstone Müzesi'nden araştırmacı Perrice Nkombwe, "Ahşap işlemenin bu kadar köklü bir gelenek olduğunu bilmek beni çok şaşırttı. Olağanüstü bir şeyi ortaya çıkardığımızı fark ettim" dedi.

Şimdiye kadar, insanların ahşap kullanımına dair kanıtlar ateş yakmak ve kazma sapı ve mızrak gibi aletlerle sınırlıydı.

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