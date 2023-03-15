Teknoloji firması OpenAI, GPT-4 olarak adlandırılan en son dil modelini duyurdu ve programın selefi GPT-3.5'ten "daha güvenilir, yaratıcı ve çok daha incelikli talimatları işleyebildiğini" söyledi.

Açıklamada "GPT-4, birçok gerçek dünya senaryosunda insanlardan daha az yetenekli olsa da, çeşitli profesyonel ve akademik ölçütlerde insan düzeyinde performans sergileyen büyük bir çok modlu model" denildi.

Örneğin, simüle edilmiş bir baro sınavını, sınava girenlerin ilk yüzde 10'u içerisinde bitirdi; aksine, GPT-3.5'in puanı en düşük yüzde 10 civarındaydı.

Şirket ayrıca, AI modelinin bir Scholastic Assessment Test (SAT) okuma sınavında yüzde 93'lük bir dilimde ve bir SAT matematik testinde yüzde 89'luk bir dilimde performans gösterdiğini de sözlerine ekledi.

OpenAI'ye göre GPT-4, "şimdiye kadarki en gelişmiş sistem" ve GPT-3.5'in aksine, metne ek olarak görüntü istemlerini de işleyebiliyor.