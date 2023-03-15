Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran, Rusya ve Çin ortak deniz kuvvetleri tatbikatı başladı
[Fotograf: Reuters]
İran, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin Hint Okyanusu'nda 5 gün sürecek ortak tatbikatı başladı.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının görüntülü paylaşımında, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştirilecek tatbikatın 5 gün süreceği duyuruldu.
Bugün başlayan tatbikata İran tarafından ordu ve Devrim Muhafızlarına bağlı deniz kuvvetleri unsurlarının katılacağı belirtildi.
Son Haberler
- 12:38
- 12:37
- 12:33
- 12:33
- 12:29
Sıradaki Haber
Honduras, Çin ile resmi diplomatik ilişki kuracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz