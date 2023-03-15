Suriye'deki iç savaş 12'nci yılını geride bırakırken; kimi işkenceyle, kimi kimyasal saldırıyla, kimi de terör yüzünden yüz binlerce insan yaşamını yitirdi.

15 Mart 2011'den bu yana ülke yerle bir oldu.

Rejimin tutukladığı sayısız insandan hala haber alınamıyor.

Savaşın en büyük mağduru ise çocuklar. Aileleri saldırılarda ölen on binlerce çocuk, göçmen durumuna düştü. Zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

2011'den bu yana Suriye'de yarım milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi yardıma muhtaç hale geldi. 6,6 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. 6,5 milyon Suriyeli de ülke içinde yerinden edildi.

Türkiye göçmenlere kapılarını açtı

Türkiye, 2011'de başlayan iç savaş sonrasında vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilere 12 yıldır kucak açıyor.

Batılı ülkeler, göçmen sorununa sırt çevirirken, 3 milyon 600 binden fazla Suriyeli, Türkiye'de hayata tutunuyor.

Petrol alanlarında terör örgütleri kontrolü ele aldı

Bu süreçte Suriye ekonomisi de büyük darbe aldı.

Petrol alanlarının çoğu ABD ile birlikte terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolüne geçti.

Türkiye, Suriye sınırındaki terör planlarını Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile bozdu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin, hem Türkiye'deki hem de Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırılarına ket vuruldu.

İdlib'e sürüklenen milyonlarca Suriyelinin göç etmesinin önüne geçildi.

DEAŞ'ın etkisi azaldı

Suriye'deki aktörler yıllar içinde değişti. Terör örgütü DEAŞ zamanla etkisini yitirdi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin arkasında olan bazı ülkeler somut desteği azalttı, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler paralı asker göndermeye başladı.

Türkiye, İran ve rejimi ayakta tutan Rusya, Suriye'de etkin rol üstlendi.

Astana görüşmeleri ve Soçi Mutabakatı ile Suriye'nin geleceği için önemli adımlar atıldı.