Birçok durağı es geçen "ekspres" metroya binen bir kişi, durumu sonradan fark etti.

Sohbet ettiği kişiden yardım isteyen yolcu, acil durum kilidini kullanarak kapının açılmasını sağladı ve dışarı atladı.

Atladığı yerde yuvarlandığı görülen yolcunun sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ve olayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi.