Haber Giriş: Kaynak: İHA
Yanlış metroya bindiğini fark edince dışarı atladı
Rusya’da bir yolcu yanlış metroya bindiğini fark edince acil durum kilidini açıp dışarı atladı.
Birçok durağı es geçen "ekspres" metroya binen bir kişi, durumu sonradan fark etti.
Sohbet ettiği kişiden yardım isteyen yolcu, acil durum kilidini kullanarak kapının açılmasını sağladı ve dışarı atladı.
Atladığı yerde yuvarlandığı görülen yolcunun sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ve olayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi.
Etiketler: metro rus metrosu ekspres metro acil çıkış acil durum kilidiSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 10:58
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