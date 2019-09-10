ABD’de Robert ve Tiffany Williams çifti, güne banka hesabında 120 bin dolar ile uyandı.

Çift, vakit kaybetmeden parayı harcamaya başladı.

Bir otomobil, bir yarış arabası, bir karavan ve ev eşyası aldılar. Hatta arkadaşlarına 15 bin dolar verdiler.

Ancak bankanın yaptığı hatayı fark etmesi, çiftin hırsızlık suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmasına neden oldu.

Mahkemeye çıkan çift, harcadıkları paranın kendilerine ait olmadığını bildiklerini kabul etti ve 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Banka, harcanan toplam 107 bin doları faiziyle birlikte talep etti.

Kaynak: Washington Post