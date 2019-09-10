Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dün başlayan BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 42'nci oturumu için İsviçre'ye gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom ile bir araya geldi.

Pakistan'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Kureyşi, görüşmede 15 milyon Keşmir halkının temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için Adhanom'dan üzerine düşen görevi yapmasını istedi.

"Cammu Keşmir'de acil sağlık durumu ilan edilsin"

Kureyşi, "Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir'in" özerk statüsünü garanti alan anayasanın 35A ve 370. Madde'lerinin Hindistan hükümetince "yasa dışı" şekilde 5 Ağustos'ta iptal edildiğini belirterek, Adhanom'a Cammu Keşmir'de "acil sağlık durumu ilan" edilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, dün İHK'da yaptığı konuşmada, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir eyaletinde internete erişim ve barışçıl eylemlere kısıtlama getirmesiyle yerel siyasetçi ve aktivistleri gözaltına alması da dahil son günlerdeki eylemlerinden derin endişe duyduğunu belirtmişti.

Bachelet, "Özellikle Hindistan'a (Keşmir'deki) insanların temel hizmetlere erişiminin sağlanması için mevcut tecriti veya sokağa çıkma yasağını hafifleştirmesi ve gözaltına alınanların haklarına saygı gösterilmesi konusunda başvuruda bulundum." ifadesini kulla nmıştı.

Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin bugün İHK'da yapacağı konuşmada, Keşmir sorununu gündeme getirmesi bekleniyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA