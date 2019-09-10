"Amerika Birleşik Devletleri, Rus hükümeti içine bir casus yerleştirdi. Moskova'da üst düzey yetkilere sahip casus, 10 yıldan uzun süre Washington'a bilgi sızdırdı.

Ancak, defalarca yanlış istihbarat aktardığı gerekçesi ile 2017'de casusun görevine son verildi."

Washington-Moskova ilişkilerini sarsacak nitelikteki bu iddia, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e ait.

CNN, haberi Trump yönetimi içindeki beş üst düzey yetkiliye dayandırdı.

Habere göre, ajanın geri çekilmesi kararında ABD Başkanı Trump'ın, aynı yıl Oval Ofis'te yaptığı bir toplantı etkili oldu.

Trump burada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüştü. ABD Başkanı toplantıda, İsrail'den terör örgütü DEAŞ hakkında aldığı gizli istihbaratı paylaştı.

Bu bilginin Ruslarla paylaşılması, Amerikan istihbaratını harekete geçirdi.

Her ne kadar doğrudan Rus casusla bağlantılı olmasa da casusun deşifre olması yönündeki endişeleri artırdı. Bunun üzerine casusun görevine son verildi.

Casusun, Moskova'da kilit bir görevde olduğu ifade edildi. Hatta iddiaya göre, doğrudan Rus Lider Putin'in odasına girme yetkisi bile bulunuyordu.

Beyaz Saray'ın habere tepkisi

Beyaz Saray Sözcü Stephanie Grisham, "Bu haber sadece yanlış olmakla kalmıyor aynı zamanda birilerinin hayatını da tehlikeye atıyor" dedi.

CIA Halkla İlişkiler Direktörü Brittany Barmell ise "CNN'in, CIA'nın ölüm-kalım kararları aldığına dair üslubu yanlış" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber

