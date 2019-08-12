Hindistan'ın Anayasa maddesini iptal ederek, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının üzerinden bir hafta geçti.

İnternet ve telefon erişimi engellendiği için bölgeden sağlıklı haber alınamıyor.

Bölge halkı, sokağa çıkma yasağı nedeniyle günlerdir ev hapsindeydi.

Bayram öncesi yasaklar hafifledi, halkın yoğun güvenlik önlemleri altında sokağa çıkabildiği haberleri geliyor.

Keşmir'in Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde ise halk gelişmeleri kaygıyla izliyor.

Halk, sınırın öte tarafındaki yakınlarından haber alamıyor, dahası bölgedeki askeri yığınak halkı kaygılandırıyor.

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir'in başkenti Muzafferabad'da Cammu Keşmir halkına destek için her yer bayraklarla donatılmış durumda.

Azad Keşmir'de yaşayanlar, Hindistan'ı bu kararından vazgeçirmek için uluslararası toplumun harekete geçmesini istiyor.

Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesinin iptal edilmesinden sonra,Pakistan Hindistan ile ilişkilerin seviyesini düşürmüş, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de resmi olarak askıya almıştı.

Keşmir sorunu 1947 yılından bu yana çözüm bekliyor.

Yüzde 45'i Hindistan, yüzde 35'i Pakistan tarafında kalan Keşmir'in yüzde 20'si ise Çin'in kontrolü altında.

Kaynak: TRT Haber