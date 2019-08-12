Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinin başkenti Muzafferabad'da bayram namazının adresi Osmanlı Camii idi.

Muzafferabadlı müslümanlar, namaz saatinden çok önce camiye gelmeye başladılar.

Azad Keşmir'deki müslümanlar namazı bu yıl bayram coşkusundan uzak bir şekilde kıldılar.

Her birinin aklı, yüreği sınırın hemen öte yanında, Hindistan kontrolündeki Cammu-Keşmir'deki akrabalarında, müslüman kardeşlerindeydi.

Osmanlı Camii'ni dolduran müslümanlar başta olmak üzere bütün Azad Keşmirliler, Cammu-Keşmir'in yine eski günlerine dönmesi için dua ettiler.

Kaynak: TRT Haber