Yangın, Rusya’nın Novosibirsk kentindeki bir apartmanın 3’üncü katında çıktı.

Çocukları ile dairede sıkışan anne, pencereyi açarak yardım çığlığı attı. Diğer apartman sakinleri, pencerenin altına gelerek battaniye açtı ve anneye çocukları atmasını söyledi.

Anne 3 ve 4 yaşındaki iki çocuğunu camdan aşağıdaki battaniyeye bıraktı. Yerel medya, anne ve çocukların duman nedeniyle solunum güçlüğü yaşadığını ve hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu.