İstanbul'da Kayışdağı'ndaki orman yangınını aktarıyorlardı, söndürme çalışmalarına katılan helikopterin azizliğine uğradılar.

TRT Haber ekibinin canlı yayında ıslandığı o anlar dünya basına yansıdı.

Muhabir Büşra Çelik ve kameraman Hayrettin Kavi'nin canlı yayındaki zor anları Çin basınında yer aldı.

Haberde, muhabir ve kameranın yayını tüm zorluklara karşın sürdürdüğü vurgulandı.

Yangın söndürme çalışması sırasında sırılsıklam olan ekibin yayını tamamlaması, Rus basınında da yer buldu. Sputnik ajansı, o anların görüntüsünü paylaştı.

Perviy kanalı da, Çelik ve Kavi'nin ıslanmalarına rağmen yayına devam ettiklerine vurgu yaptı.

"TRT Haber ekibi iyi bir görüntü elde etmeye çalışırken, hedef olduklarının farkına varamadılar" ifadesi kullanıldı.

28 Haziran'da, Kayışdağı Ferhatpaşa'da, yerleşim birimlerine yakın ormanlık alandaki yangın, 2 helikopter ve 1 amfibik uçak ile havadan da yapılan müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alınmıştı.

