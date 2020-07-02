Dünya Bankası’nın ekonomilerin sınıflandırılması çalışmasına göre, 2019’da kişi başı milli geliri 4 bin 50 dolara yükselen Endonezya "üst orta gelirli" ülkeler kategorisine çıkarıldı.

Maliye Bakanı Sri Mulyani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, düşük orta gelirli kategoriden bir üst seviyeye yükselmelerinin ülkesi için gurur verici olduğunu belirtti.

Mulyani, bir önceki seviyede 3 bin 840 olan kişi başı milli gelirin 4 bin 50 dolara çıkmasının, Endonezya ekonomisinin de güvenli olduğuna ilişkin bir kanıt olduğunu vurguladı.

Bu arada 2017’de yüzde 5,07, 2018’de yüzde 5,17 ve 2019’da yüzde 5,02 ekonomik büyümenin kaydedildiği Endonezya’da, 2005’te yüzde 11,2 olan işsizlik oranı 2019’da yüzde 5,2’lere kadar geriledi.

Dünya Bankası, ülkeleri kişi başı gelirine göre, "düşük gelirli’’, "düşük orta gelirli", "üst orta gelirli" ve "yüksek gelirli" olarak sınıflandırıyor.