Almanya Savunma Bakanlığından bir yetkili, Singapur'a ulaşmak üzere seyreden Bayern fırkateyninin Güney Çin Denizi'nden transit geçiş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Fırkateyn, 2002 yılından bu yana bölgeden geçiş yapan ilk Alman savaş gemisi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu bölgede Avrupa'nın dış ticaretinin yüzde 40'ı gerçekleştiriliyor.

Berlin'deki yetkililer, Alman donanmasının ortak ticaret rotasına bağlı kalacağını bildirdi. Fırkateynin Tayvan Boğazı'ndan geçmesinin beklenmediği açıklandı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.